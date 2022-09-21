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Долар уже по 44? Курс в обмінниках та банках стрімко зростає

Фото: курс долара виріс на 1 гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На готівковому ринку України сьогодні, 21 вересня 2022 року, середній курс долара у продажу зріс на 1 гривню 10 копійок до 42,55 гривень за долар. В окремих випадках долар продають дорожче за 44 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Зокрема, найвищі курси у таких банках:

  • "Кліринговий дім" - 43,00 грн купівля, 44,60 грн - продаж,
  • ПУМБ - 42,50 грн купівля, 44,00 грн - продаж,
  • "Індустріалбанк" - 41,50 грн купівля, 44,00 грн - продаж,
  • "Райффайзен банк" - 42,40 грн купівля, 43,20 грн - продаж.

Небанківські обмінні пункти також підняли курси та продають валюту по 44,00-44,50 гривень.

Водночас у найбільших державних банках курс не змінився. ПриватБанк купує долари по 40,60 гривень і продає по 40,90 гривень. Такий же курс в Ощадбанку.

Нагадаємо, курс долара зростає, попри спроби НБУ зменшити дефіцит готівкової валюти. Нестача залишається ключовим фактором у зниженні курсу гривні.

Додатковим фактором стрибка курсу долара сьогодні могла стати військова ескалація з боку Росії та нові погрози Путіна.

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Курс долара