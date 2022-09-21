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Доллар уже по 44? Курс в обменниках и банках стремительно растет

Фото: курс доллара вырос на 1 гривну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На наличном рынке Украины сегодня, 21 сентября 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос на 1 гривну 10 копеек до 42,55 гривен за доллар. В отдельных случаях доллар продают дороже 44 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

В частности, самые высокие курсы в таких банках:

  • "Клиринговый дом" - 43,00 грн покупка, 44,60 грн - продажа,
  • ПУМБ - 42,50 грн покупка, 44,00 грн - продажа,
  • "Индустриалбанк" - 41,50 грн покупка, 44,00 грн - продажа,
  • "Райффайзен банк" - 42,40 грн покупка, 43,20 грн - продажа.

Небанковские обменные пункты также подняли курсы и продают валюту по 44,00-44,50 гривен.

В то же время в крупнейших государственных банках курс не изменился. ПриватБанк покупает доллары по 40,60 гривен и продает по 40,90 гривен. Такой же курс в Ощадбанке.

Напомним, курс доллара растет, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в снижении курса гривны.

Дополнительным фактором скачка курса доллара сегодня могла стать военная эскалация со стороны России и новые угрозы Путина.

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Курс доллара