Доллар уже по 44? Курс в обменниках и банках стремительно растет

На наличном рынке Украины сегодня, 21 сентября 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос на 1 гривну 10 копеек до 42,55 гривен за доллар. В отдельных случаях доллар продают дороже 44 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
В частности, самые высокие курсы в таких банках:
Небанковские обменные пункты также подняли курсы и продают валюту по 44,00-44,50 гривен.
В то же время в крупнейших государственных банках курс не изменился. ПриватБанк покупает доллары по 40,60 гривен и продает по 40,90 гривен. Такой же курс в Ощадбанке.
Напомним, курс доллара растет, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в снижении курса гривны.
Дополнительным фактором скачка курса доллара сегодня могла стать военная эскалация со стороны России и новые угрозы Путина.
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