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Долар по 44 грн зник з продажу: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 29 липня

10:10 29.07.2026 Ср
2 хв
Скільки коштують 100 доларів сьогодні?
aimg Олег Хомчук
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)

Станом на ранок 29 липня банки підняли середній курс продажу долара в межах 20 копійок – до 45,24 грн. В обмінниках валюта в середньому додала одразу 8 копійок, закріпивши її на позначці 45 грн. Таким чином тепер долар не можна придбати по 44 грн ані в обмінниках, ані в банках. Тим часом курс євро в банках також виріс в ціні на 7 копійок.

Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Валюта в обмінниках: Середній курс долара для купівлі зріс до 45 грн, євро також пішов угору – до 51,45 грн.
  • Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють ще більше зростання (в межах 20 копійок) – середній курс продажу долара становить 45,24 грн, а євро – 51,56 грн.
  • Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 45,15 грн, Ощадбанк – по 45,10-45,20 грн, Monobank – по 45,20 грн, а ПУМБ підняв готівковий курс до позначки 45,30 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 29 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 45 (+8 копійок) гривень для покупки та 44,90 (+10 копійок) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,45 (+5 копійок) гривень, а здати – по 51,25 (+5 копійок) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 29 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,24 (+11 копійок) гривень, а купують – по 44,68 (+7 копійок) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,56 (+7 копійок) гривні, а здати – по 50,73 (-2 копійки) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 29 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,15 (+10 копійок) гривень, а курс для карток – 45,24 (+20 копійок) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,60 (+20 копійок) гривень, а карткою – 51,54 (+6 копійок) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,10 (+5 копійок) гривень, а для карток – 45,20 (+5 копійок) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,40 (без змін) гривні, а карткою – 51,55 (без змін) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,30 (+10 копійок) гривень, а картою – 45,10 (+10 копійок) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,20 (+17 копійок) гривень, а євро – по 51,53 (без змін) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 29 липня:

  • Monobank: 4 520 грн
  • ПриватБанк (каси): 4 515 грн
  • ПриватБанк (картки): 4 524 грн
  • Ощадбанк (застосунок): 4 510 грн
  • Ощадбанк (картки): 4 520 грн
  • ПУМБ (каси): 4 530 грн
  • ПУМБ (картки): 4 510 грн.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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