Долар по 44 грн повернувся: скільки коштує валюта в банках та обмінниках 30 липня

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Валюта в обмінниках: Середній курс долара для купівлі опустився до 44,95 грн, євро також дещо послабився – до 51,40 грн.

Середній курс долара для купівлі опустився до 44,95 грн, євро також дещо послабився – до 51,40 грн. Ситуація в банках: Комерційні банки демонструють ще більше зниження в ціні (в межах 20 копійок) – середній курс продажу долара становить 45,15 грн, а євро – 51,46 грн.

Комерційні банки демонструють ще більше зниження в ціні (в межах 20 копійок) – середній курс продажу долара становить 45,15 грн, а євро – 51,46 грн. Курс у провідних фінустановах: ПриватБанк продає долар по 45,05 грн, Ощадбанк – по 45,10-45,20 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ знизив готівковий курс до позначки 45,20 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 30 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,95 (-5 копійок) гривень для покупки та 44,85 (-5 копійок) гривень – для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,40 (-5 копійок) гривень, а здати – по 51,20 (-5 копійок) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 30 липня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 45,15 (-9 копійок) гривень, а купують – по 44,68 (без змін) гривні.

Євро ж в банках можна купити по 51,46 (-10 копійок) гривні, а здати – по 50,84 (+7 копійок) гривень.

Фото: курс валют в обмінниках 30 липня (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 45,05 (-10 копійок) гривень, а курс для карток – 45,04 (-20 копійок) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,80 (+20 копійок) гривень, а карткою – 51,81 (+21 копійка) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 45,10 (без змін) гривень, а для карток – 45,20 (без змін) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,50 (+10 копійок) гривні, а карткою – 51,65 (+10 копійок) гривень.

ПУМБ продає долари в касах по 45,20 (-10 копійок) гривень, а картою – 45 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.

Monobank продає долари по 45,03 (-17 копійок) гривень, а євро – по 51,54 (без змін) гривень.

Скільки коштують 100 доларів у банках сьогодні?

Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 30 липня: