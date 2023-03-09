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Доль переміг у чоловічій біатлонній гонці в Естерсунді, Дудченко фінішував у топ-15

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Естерсунд, Четвер 09 березня 2023 18:59
Доль переміг у чоловічій біатлонній гонці в Естерсунді, Дудченко фінішував у топ-15 Фото: Бенедікт Доль вперше переміг у сезоні 2022/23 (facebook.com/BenediktDollBiathlon)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом німецького біатлоніста Бенедікта Доля ознаменувався старт етапу Кубка світу з біатлону в Швеції. Найкращим серед українців став Антон Дудченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

32-річний представник збірної Німеччини виграв індивідуальну гонку за відсутності лідерів сезону – норвежців братів Бьо та Легрейда. Він фінішував першим на дистанції 20 кілометрів із часом 48:43,4 хвилин.

Доль закрив усі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах. Від італійця Джакомеля, який фінішував другим із одним промахом, він відірвався на понад хвилину. Замкнув трійку призерів Ветле Шостад Крістіансен із Норвегії. Скандинав схибив одного разу.

Українець Дудченко припустився двох промахів на перших двох вогневих рубежах. Утім, непогана швидкість дозволила уродженцю Сумщини завершити гонку на 12-й сходинці. Також до топ-40 потрапили Насико та Цимбал.

Найгірше серед українських біатлоністів виступив Тищенко. Він промахнувся двічі під час першої стрільби, а потім схибив ще по разу на третьому та четвертому рубежах. Відставання від Доля склало 6,5 хвилин.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 20 км, чоловіки:

  1. Бенедікт Доль
  2. Томазо Джакомель (+1:09,1)
  3. Ветле Шостад Крістіансен (+1:11,5)

...

12. Антон Дудченко (+3:03,4)

25. Денис Насико (+4:17,0)

39. Богдан Цимбал (+5:14,6)

46. Артем Прима (+5:34,1)

54. Артем Тищенко (+6:33,6)

До слова, раніше італійка Вірер виграла індивідуальну гонку в Естерсунді серед жінок.

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