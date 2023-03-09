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Італійка Вірер виграла стартову гонку етапу Кубка світу з біатлону в Швеції

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Естерсунд, Четвер 09 березня 2023 15:56
Італійка Вірер виграла стартову гонку етапу Кубка світу з біатлону в Швеції Фото: Доротея Вірер виграла другу гонку в сезоні (facebook.com/DoroWierer)
Автор: Антон Федорців

Перемогою італійської біатлоністки Доротеї Вірер завершилися перші змагання серед жінок на етапі Кубка світу 2022/23 у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Бронзова медалістка Пекіна-2022 виграла індивідуальну гонку. 32-річна спортсменка подолала 15-кілометрову дистанцію за 41:19,6 хвилин.

Вірер закрила всі мішені на чотирьох вогневих рубежах. У швидкості вона ще й випередили співвітчизницю Лізу Віттоцці. Та теж відстрілялася без промахів, але відстала від переможниці на понад 25 секунд. Доповнила подіум німкеня Деніз Германн-Вік із одним промахом.

Найкращою серед українок стала Олена Білосюк. Досвідчена біатлоністка вибила всі 20 мішеней, але в швидкості програла Вірер майже 5 хвилин. Як наслідок, українка посіла лише 32-ге місце.

До топ-40 потрапили ще дві українки – Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Кожна з них промахнулася двічі. Найгірше виступила Любов Кип'яченкова. Із чотирма пострілами в "молоко" вона фінішувала у восьмому десятку.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 15 км, жінки:

    1. Доротея Вірер
    2. Ліза Віттоцці (+25,5)
    3. Деніз Германн-Вік (+1:38,8)

    ...

    32. Олена Білосюк (+4:41,4)

    37. Юлія Джима (+5:01,9)

    38. Анастасія Меркушина (+5:04,1)

    54. Дарія Блашко (+6:00,4)

    72. Любов Кип'яченкова (+8:32,5)

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