ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Долль победил в мужской биатлонной гонке в Эстерсунде, Дудченко финишировал в топ-15

Новина українською →
Эстерсунд, Четверг 09 марта 2023 18:59
Долль победил в мужской биатлонной гонке в Эстерсунде, Дудченко финишировал в топ-15 Фото: Бенедикт Долль впервые победил в сезоне 2022/23 (facebook.com/BenediktDollBiathlon)
Автор: Антон Федорцив

Триумфом немецкого биатлониста Бенедикта Долля ознаменовался старт этапа Кубка мира по биатлону в Швеции. Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

32-летний представитель сборной Германии выиграл индивидуальную гонку в отсутствие лидеров сезона – норвежцев братьев Бе и Легрейда. Он финишировал первым на дистанции в 20 километров с временем 48:43,4 минуты.

Долль закрыл все 20 мишеней на четырех огневых рубежах. От итальянца Джакомеля, финишировавшего вторым с одним промахом, он оторвался больше чем на минуту. Замкнул тройку призеров Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии. Скандинав ошибся однажды.

Украинец Дудченко допустил два промаха на первых двух огневых рубежах. Впрочем, неплохая скорость позволила уроженцу Сумской области завершить гонку на 12-й строчке. Также в топ-40 попали Насыко и Цымбал.

Хуже всего среди украинских биатлонистов выступил Тищенко. Он промахнулся дважды во время первой стрельбы, а затем еще по разу на третьем и четвертом рубежах. Отставание от Долля составило 6,5 минут.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км, мужчины:

  1. Бенедикт Долль
  2. Томазо Джакомель (+1:09,1)
  3. Ветле Шостад Кристиансен (+1:11,5)

...

12. Антон Дудченко (+3:03,4)

25. Денис Насыко (+4:17,0)

39. Богдан Цымбал (+5:14,6)

46. Артем Прима (+5:34,1)

54. Артем Тищенко (+6:33,6)

К слову, ранее итальянка Вирер выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде среди женщин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Кубок мира
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях