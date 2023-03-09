Долль победил в мужской биатлонной гонке в Эстерсунде, Дудченко финишировал в топ-15

Триумфом немецкого биатлониста Бенедикта Долля ознаменовался старт этапа Кубка мира по биатлону в Швеции. Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки .

32-летний представитель сборной Германии выиграл индивидуальную гонку в отсутствие лидеров сезона – норвежцев братьев Бе и Легрейда. Он финишировал первым на дистанции в 20 километров с временем 48:43,4 минуты.

Долль закрыл все 20 мишеней на четырех огневых рубежах. От итальянца Джакомеля, финишировавшего вторым с одним промахом, он оторвался больше чем на минуту. Замкнул тройку призеров Ветле Шостад Кристиансен из Норвегии. Скандинав ошибся однажды.

Украинец Дудченко допустил два промаха на первых двух огневых рубежах. Впрочем, неплохая скорость позволила уроженцу Сумской области завершить гонку на 12-й строчке. Также в топ-40 попали Насыко и Цымбал.

Хуже всего среди украинских биатлонистов выступил Тищенко. Он промахнулся дважды во время первой стрельбы, а затем еще по разу на третьем и четвертом рубежах. Отставание от Долля составило 6,5 минут.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 20 км, мужчины:

Бенедикт Долль Томазо Джакомель (+1:09,1) Ветле Шостад Кристиансен (+1:11,5)

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12. Антон Дудченко (+3:03,4)

25. Денис Насыко (+4:17,0)

39. Богдан Цымбал (+5:14,6)

46. Артем Прима (+5:34,1)

54. Артем Тищенко (+6:33,6)