Документ с шагами по урегулированию на Донбассе направили и России, - Зеленский

Украина разработала и направила международным партнерам инициативу с 10 шагами для разблокирования мирного процесса урегулирования на Донбассе. Документ также отправили России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Как рассказал глава государства, данные десять шагов возможно выполнить с привлечением Франции, Германии и Соединенных Штатов Америки.
"Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии", - сказал Зеленский на полях дипломатического форума в Гуте.
Напомним, о разработке инициативы с 10 шагами по Донбассу рассказал сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Также РБК-Украина писало, что президент России назвал условие для проведения встречи в нормандском формате.