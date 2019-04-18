Доктор Комаровский вошел в команду Зеленского

Фото: Евгений Комаровский (facebook.com uakomar)

Зеленский обещал представить свою команду

Врач Евгений Комаровский вошел в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что сегодня Зеленский обещал представить свою команду. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Ранее Зеленский назвал всех своих советников. Так, спикером команды Зеленского по вопросам избирательной кампании является политтехнолог Дмитрий Разумков. Глава предвыборного штаба - руководитель ООО "95 квартал" Иван Баканов. Идеолог партии "Слуга народа" - Руслан Степанчук.

В качестве координатора штаба выступает Александра Корниенко, за цифровое направление отвечают Михаил Федотов и Святослав Юраш.

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