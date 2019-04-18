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Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 21:10
Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського
Фото: Євген Комаровський (facebook.com uakomar)

Зеленський обіцяв представити свою команду

Лікар Євген Комаровський увійшов до команди кандидата у президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський обіцяв представити свою команду. Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

Раніше Зеленський назвав всіх своїх радників. Так, спікером команди Зеленського з питань виборчої кампанії є політтехнолог Дмитро Разумков. Голова передвиборного штабу - керівник ТОВ "95 квартал" Іван Баканов. Ідеолог партії "Слуга народу" - Руслан Степанчук.

В якості координатора штабу виступає Олександра Корнієнка, за цифрове напрямок відповідають Михайло Федотов і Святослав Юраш.

Колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер є експертом з транспортних питань, а колишній перший заступник голови Національної телерадіокомпанії Олександр Харебін - експерт з питань інформаційної та мовної політики. Президент юридичної компанії Jurimex Данило Гетманцев, який курирує питання оподаткування, публічних фінансів, банківського права.

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