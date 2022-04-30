UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Докеры Амстердама отказываются разгружать судно с российским дизельным топливом

Фото: Sunny Liger отказываются разгружать в европейских портах (fleetmon.com)
Автор: Александр Белоус

Скандальное судно Sunny Liger с российским дизельным топливом в настоящее время не может зайти в порт Амстердама. Докеры отказываются разгружать танкер в порту из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Nation View.

Ранее танкер Sunny Liger уже отплыл из Швеции в Нидерланды после того, как шведские докеры также отказались его разгружать.

По данным порта Амстердама, портовые службы, которые управляют судами, испытывают "проблемы безопасности" вокруг корабля и поэтому пока не хотят сопровождать его в порт.

Танкер по состоянию на 30 апреля уже около шести дней находится в море в поисках возможности избавиться от ядовитой российской нефти.

Индийский танкер-продуктовоз Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация