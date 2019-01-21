Доказательство запроса США на экстрадицию Фирташа оказалось слайдом из презентации

Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

У Фирташа считают, что это обстоятельство может серьезно повлиять на рассмотрение запроса об экстрадиции

Ключевое доказательство, которое американская прокуратура включила в запрос на экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США, оказалось слайдом из презентации консалтинговой компании McKinsey, к которой украинский бизнесмен не имеет никакого отношения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию издания "Обозреватель".

Как отмечается, по данным расследования The New York Times и американских адвокатов Фирташа, это обстоятельство может серьезно повлиять на рассмотрение запроса об экстрадиции в Верховном суде Австрии.

Ранее The New York Times опубликовало расследование, из которого следует, что слайд презентации Power Point, в котором отмечается целесообразность дачи взяток индийским чиновникам, и который является одним из ключевых доказательств, предоставленных прокуратурой США в запросе на экстрадицию Дмитрия Фирташа из Австрии, на самом деле принадлежит авторству консалтинговой компании McKinsey.

Адвокаты Дмитрия Фирташа объясняют, что появление публикации в NYT является сенсацией, так как защита бизнесмена, начиная с 2014 года, тщетно пыталась выяснить авторство вышеупомянутого слайда.

Отмечается, что адвокат Фирташа Лэнни Дэвис, в свое время работавший специальным советником президента США Билла Клинтона, заявляет, что теперь, когда выяснилось, что одним из ключевых доказательств в деле является слайд, созданный сотрудниками консалтинговой компании, чикагские прокуроры, отстаивающие необходимость экстрадиции бизнесмена в США, обязаны внести соответствующие изменения в запрос, который они в свое время направили австрийским властям. Дэвис также утверждает, что никакого отношения к слайдам и самой презентации Фирташ или его компания не имеет.

По словам адвоката Фирташа, в компании McKinsey уже признали, что этот слайд создан их сотрудником. Таким образом, по мнению американских адвокатов, сама публикация, а также признание McKinsey, должны стать поводом, чтобы указанный слайд был убран из доказательной базы и запроса на экстрадицию бизнесмена, и все необходимые изменения были внесены в профильный реестр.

В материале отмечается, что в этом контексте интересным выглядит рассмотрение дела об экстрадиции Дмитрия Фирташа в Верховном суде Австрии.

"Как показало расследование NYT, как минимум с частью аргументов у американских прокуроров есть проблемы. Более того, именно пресловутый слайд, который, как теперь выяснилось, вообще создан третьей и независимой от компании Фирташа стороной, является ключевым элементом запроса на экстрадицию. И теперь с этой всей появившейся информацией придется иметь дело австрийскому Верховному суду", - говорится в материале.

Пока доподлинно не ясно, выполнят ли прокуроры США то, что по словам защиты Фирташа, они должны сделать – внести изменения в соответствующий запрос на экстрадицию бизнесмена.

"Однако то, что казус McKinsey однозначно повлияет на общий фон вокруг дела украинского бизнесмена, уже очевидно", - резюмирует автор статьи.