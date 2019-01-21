Доказ запиту США на екстрадицію Фірташа виявилось слайдом з презентації

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

У Фірташа вважають, що ця обставина може серйозно вплинути на розгляд запиту про екстрадицію

Ключовий доказ, що американська прокуратура включила в запит на екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа з Австрії в США, виявився слайдом презентації консалтингової компанії McKinsey, до якої український бізнесмен не має ніякого відношення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію видання "Обозреватель".

Як відзначається, за даними розслідування The New York Times і американських адвокатів Фірташа, це обставина може серйозно вплинути на розгляд запиту про екстрадицію у Верховному суді Австрії.

Раніше The New York Times опублікувало розслідування, з якого випливає, що слайд презентації Power Point, в якому зазначається доцільність дачі хабарів індійським чиновникам, і який є одним з ключових доказів, наданих прокуратурою США запит на екстрадицію Дмитра Фірташа з Австрії, насправді належить авторству консалтингової компанії McKinsey

Адвокати Дмитра Фірташа пояснюють, що поява публікації в NYT є сенсацією, так як захист бізнесмена, починаючи з 2014 року, марно намагалася з'ясувати авторство вищезазначеного слайда.

Зазначається, що адвокат Фірташа Ленні Девіс, який свого часу працював спеціальним радником президента США Білла Клінтона, заявляє, що тепер, коли з'ясувалося, що одним з ключових доказів у справі є слайд, створений співробітниками консалтингової компанії, чиказькі прокурори, які відстоюють необхідність екстрадицію бізнесмена в США, зобов'язані внести відповідні зміни в запит, який вони свого часу направили австрійській владі. Девіс також стверджує, що ніякого відношення до слайдів і самої презентації Фірташ або його компанія не має.

За словами адвоката Фірташа, в компанії McKinsey вже визнали, що цей слайд створено їх співробітником. Таким чином, на думку американських адвокатів, сама публікація, а також визнання McKinsey, повинні стати приводом, щоб зазначений слайд був прибраний з доказової бази і запиту на екстрадицію бізнесмена, і всі необхідні зміни були внесені до профільного реєстру.

У матеріалі наголошується, що в цьому контексті цікавим виглядає розгляд справи про екстрадицію Дмитра Фірташа у Верховному суді Австрії.

"Як показало розслідування NYT, як мінімум з частиною аргументів у американських прокурорів є проблеми. Більше того, саме горезвісний слайд, який, як тепер з'ясувалося, взагалі створено третьою і незалежною від компанії Фірташа стороною, є ключовим елементом запиту на екстрадицію. І тепер з цією всією інформацією, що з'явилася доведеться мати справу австрійському Верховному суду", - йдеться в матеріалі.

Поки достеменно не ясно, чи виконають прокурори США те, що за словами захисту Фірташа, вони повинні зробити – внести зміни у відповідний запит на екстрадицію бізнесмена.

"Однак те, що казус McKinsey однозначно вплине на загальний фон навколо справи українського бізнесмена, вже очевидно", - резюмує автор статті.