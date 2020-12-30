Все доказательства по делу Микитася являются допустимыми и оценены прокурором, - полиция

В Национальной полиции обнародовали заявление по уголовному производству, где фигурирует экс-глава "Укрбуда" Максим Микитась. Правоохранители утверждают, что все доказательства по этому делу являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции отмечают, что заявления стороны защиты подозреваемого в похищении человека и вымогательстве являются преждевременными и такими, что не соответствуют действительности.

"Сегодня, во время судебного заседания, сторона защиты фигуранта заявила о том, что не успела ознакомиться с материалами ходатайства об избрании меры пресечения Максиму Микитасю. В то же время, несмотря на это, поспешила обнародовать в СМИ недостоверную информацию относительно неподобающе собранных во время досудебного расследования доказательств, в том числе о результатах осмотра изъятых мобильных телефонов. Подчеркиваем: все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Максим Микитась, являются надлежащими, допустимыми, санкционированы судом и оценены прокурором", - говорится в заявлении.

Ранее в Нацполиции заявили, что объявления подозрения Микитасю не связано с делами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.

РБК-Украина писало, что Шевченковский районный суд города Киева вечером 30 января не избрал меру пресечения Микитасю. Защита подала заявление об отводе следственного судьи.