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Доказательств преступлений армии РФ в Украине становится все больше, - посол США по уголовному правосудию

Новина українською →
Четверг 28 апреля 2022 04:13
Доказательств преступлений армии РФ в Украине становится все больше, - посол США по уголовному правосудию Фото: посол США по уголовному правосудию Бет Ван Шаак (usun.usmission.gov)
Автор: Владимир Костырин

Посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак рассказала, что Штаты имеют достоверную информацию о совершенных российскими военнослужащими казнях украинцев, которые пытались сдаться в плен в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

"Теперь у нас есть достоверная информация о том, что российская воинская часть, действовавшая в окрестностях Донецка, казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не брала их под стражу", - рассказала она в ООН.

Посол отметила, что такие действия расцениваются как нарушение основного принципа законов войны - имеется в виду запрет на внесудебную казнь гражданских лиц и комбатантов, вышедших из строя по причине капитуляции, ранения или других форм недееспособности.

Ван Шаак также рассказала, что у США есть достоверные сообщения о казненных граждан со связанными руками, о телах со следами пыток, а также "ужасающие рассказы о сексуальном насилии в отношении женщин и девочек".

"Эти изображения и отчеты предполагают, что зверства не являются результатом деятельности незаконных подразделений или отдельных лиц; они, скорее, раскрывают глубоко тревожную картину систематических злоупотреблений во всех областях, где задействованы российские силы", - добавила посол.

Как подчеркивает Ван Шаак, те, кто спровоцировал, совершил и отдал приказ об этих преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

"И доказательств этих преступлений становится все больше с каждым днем... Наше простое послание российскому военному и политическому руководству таково - мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности", - заявила она.

Ван Шаак также отметила, что США приветствуют расследования зверств, совершенных оккупантами в Украине.

"Это включает в себя те, которые проводятся Международным уголовным судом, ООН и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе", - сказала посол.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы полностью поддержала расследование преступлений России против человечности и геноцида в Украине.

Напомним также, что к расследованию преступлений РФ присоединился Офис прокурора МУС.

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