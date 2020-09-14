ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Доказательств у него нет: в ГБР рассказали результаты допроса Богдана

Автор: Анастасия Рокитна

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали результаты допроса экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Экс-чиновник сказал, что доказательств у него нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР рассказали, что Богдана допросили как свидетеля относительно известных обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в интервью одному из украинских изданий.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Самые читаемые новости

Напомним, Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.

Также он говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступки между Украиной и Россией.

После этого Государственное бюро расследований вызвало его на допрос.

Отметим, более 30 наемников были задержаны накануне президентских выборов в Беларуси. По данным украинской стороны, часть из них воевала на Донбассе, поэтому их должны были передать Киеву. В конце концов Минск не удовлетворил этот запрос и передал их России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Андрей Богдан