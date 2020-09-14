Доказательств у него нет: в ГБР рассказали результаты допроса Богдана

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали результаты допроса экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Экс-чиновник сказал, что доказательств у него нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР рассказали, что Богдана допросили как свидетеля относительно известных обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в интервью одному из украинских изданий.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не владеет, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Напомним, Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.

Также он говорил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности о совместных уступки между Украиной и Россией.

После этого Государственное бюро расследований вызвало его на допрос.

Отметим, более 30 наемников были задержаны накануне президентских выборов в Беларуси. По данным украинской стороны, часть из них воевала на Донбассе, поэтому их должны были передать Киеву. В конце концов Минск не удовлетворил этот запрос и передал их России.