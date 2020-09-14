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Доказів у нього немає: в ДБР розповіли результати допиту Богдана

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 13:56
Доказів у нього немає: в ДБР розповіли результати допиту Богдана
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Державному бюро розслідувань (ДБР) розповіли результати допиту екс-голови Офісу президента Андрія Богдана. Екс-посадовець сказав, що доказів у нього немає.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У ДБР розповіли, що Богдана допитали як свідка щодо відомих обставин можливих контактів українських посадовців із російськими органами влади, про які він повідомив в інтерв’ю одному з українських видань.

"На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Богдан заявив, що операція по затриманню найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" була зірвана людиною "з найближчого оточення" президента України Володимира Зеленського.

Також він говорив, що іноземні спецслужби вірять в існування домовленості про спільні поступки між Україною і Росією.

Після цього Державне бюро розслідувань викликало його на допит.

Зазначимо, понад 30 найманців були затримані напередодні президентських виборів у Білорусі. За даними української сторони, частина з них воювала на Донбасі, тому їх повинні були передати Києву. Зрештою Мінськ не задовольнив цей запит і передав їх Росії.

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