Головна » Новини » Війна в Україні

Доказ воєнних злочинів РФ: ЗСУ перехопили наказ розстріляти мирного жителя у Куп’янську

Росія, Неділя 19 жовтня 2025 14:30
Доказ воєнних злочинів РФ: ЗСУ перехопили наказ розстріляти мирного жителя у Куп’янську Ілюстративне фото: ЗСУ перехопили наказ розстріляти мирного жителя у Куп’янську (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України оприлюднили перехоплення радіообміну російських військових у районі Куп’янська, на якому зафіксовано наказ розстріляти беззбройного мирного жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

За даними українських військових, наказ пролунали без жодної причини чи судового рішення - просто "тому, що можуть". Це вкотре демонструє цілеспрямовану тактику терору, яку застосовують окупанти проти цивільного населення.

"Вони приходять не звільняти - вони приходять убивати, катувати й залякувати. Це не випадковість, а стратегія страху", - зазначили у Збройних силах.

Подібні накази є прямим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як воєнні злочини. Українська сторона наголошує, що кожен, хто віддає такі розпорядження чи виконує їх, понесе відповідальність - перед судом або на полі бою.

Раніше ми писали про те, що українські розвідники перехопили розмову окупантів, на якій вони зізнаються, що калічать своїх солдатів, коли ті намагаються втекти з поля бою. З розмови слідує, що їхній товариш зі зламаними кінцівками стане "приманкою" для ЗСУ.

Куп'янськ Війна в Україні
