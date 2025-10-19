Доказ воєнних злочинів РФ: ЗСУ перехопили наказ розстріляти мирного жителя у Куп’янську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

За даними українських військових, наказ пролунали без жодної причини чи судового рішення - просто "тому, що можуть". Це вкотре демонструє цілеспрямовану тактику терору, яку застосовують окупанти проти цивільного населення.

"Вони приходять не звільняти - вони приходять убивати, катувати й залякувати. Це не випадковість, а стратегія страху", - зазначили у Збройних силах.

Подібні накази є прямим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як воєнні злочини. Українська сторона наголошує, що кожен, хто віддає такі розпорядження чи виконує їх, понесе відповідальність - перед судом або на полі бою.