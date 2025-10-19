Доказательство военных преступлений РФ: ВСУ перехватили приказ расстрелять мирного жителя в Купянске

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

По данным украинских военных, приказ прозвучал без всякой причины или судебного решения - просто "потому, что могут". Это в очередной раз демонстрирует целенаправленную тактику террора, которую применяют оккупанты против гражданского населения.

"Они приходят не освобождать - они приходят убивать, пытать и запугивать. Это не случайность, а стратегия страха", - отметили в Вооруженных силах.

Подобные приказы являются прямым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как военные преступления. Украинская сторона подчеркивает, что каждый, кто отдает такие распоряжения или выполняет их, понесет ответственность - перед судом или на поле боя.