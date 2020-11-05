Доходы в проекте госбюджета-2021 завышены, - экономист

Эксперты в проекте государственного бюджета на 2021 год видят ряд рисков. В часности, завышенный план по доходам.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук, говорится в материале "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год".

Доходы, по его словам, рассчитаны на крайне оптимистичных для бюджета показателях, в частности по инфляции - 7,3%. Он сказал, что экономика в мире "лишь немного пришла в себя", а когда закончится коронавирусная история пока неизвестно.

"А это значит, что ресурсные цены - речь о нефти, газе и других товарах - скорее всего, будут "придушены". С чего НБУ и Минфин ожидают настолько раскрученную инфляцию в следующем году, очень сложно сказать", - отметил Боярчук.

Стремительного роста цен можно достичь, запустив эмиссионные процессы, допускает экономист. Но при вялой экономике, по мнению Боярчука, и этот план может не сработать.

Напомним, Бюджетный комитет Верховной рады завершил подготовку проекта государственного бюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении.

Экономисты в сентябре, как писало РБК-Украина, критиковали проект Минфина, указав на излишне раздутый дефицит в 270 млрд гривен