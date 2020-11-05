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Доходи у проекті держбюджету-2021 завищені, - економіст

Автор: Ростислав Шаправський, Анастасия Рокитна

Експерти в проекті державного бюджету на 2021 рік бачать ряд ризиків. Зокрема, завищений план по доходах.

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Про це повідомив в коментарі РБК-Україна виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук, йдеться в матеріалі "Бюджетні гри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік".

Доходи, за його словами, розраховані на вкрай оптимістичних для бюджету показниках, зокрема щодо інфляції - 7,3%. Він сказав, що економіка в світі "лише трохи прийшла до тями", а коли закінчиться коронавірусна історія поки невідомо.

"А це означає, що ресурсні ціни - мова про нафту, газ та інші товари - швидше за все, будуть "придушені". З чого НБУ і Мінфін очікують настільки розкручену інфляцію в наступному році, дуже складно сказати", - зазначив Боярчук.

Стрімкого зростання цін можна досягти, запустивши емісійні процеси, припускає економіст. Але при млявій економіці, на думку Боярчука, і цей план не може не спрацювати.

Нагадаємо, Бюджетний комітет Верховної ради завершив підготовку проекту державного бюджету на 2021 рік до розгляду в першому читанні.

Економісти у вересні, як писало РБК-Украина, критикували проект Мінфіну, вказавши на надмірно роздутий дефіцит 270 млрд гривень

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