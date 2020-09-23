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Доходы людей во всем мире упали на 3,5 трлн долларов, - МОТ

Мир , Среда 23 сентября 2020 22:03
Доходы людей во всем мире упали на 3,5 трлн долларов, - МОТ
Фото: американский доллар (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

За первые девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы людей во всем мире, полученные от работы, упали примерно на 10,7%, или на 3,5 трлн долларов.

Об этом в среду сообщила Международная организация труда (МОТ).

Эта цифра, которая не включает финансовую поддержку, предоставляемую правительствами стран для компенсации сокращения рабочих мест во время пандемии.

"Только во втором квартале пересмотренная оценка глобальной потери рабочего времени составила 17,3%, что эквивалентно 495 миллионам рабочих мест с полной занятостью, против предыдущей оценки в 14% или 400 миллионов рабочих мест", - говорится в докладе.

От пандемии больше пострадали люди в странах с развивающимися экономиками.

"Сокращения рабочих мест по-прежнему нарушает работу рынков труда во всем мире. Работники в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, особенно те, кто занимается неформальной занятостью, пострадали в гораздо большей степени, чем в прошлые кризисы", - отмечают в организации.

В МОТ заявляют, что сокращение числа занятых, как правило, больше затронуло женщин, чем мужчин.

"Кроме того, пересмотренные прогнозы на четвертый квартал предполагают более мрачные перспективы, чем предполагалось ранее", - говорится в докладе.

Напомним, ранее сообщалось, что расходы украинцев во время карантина упали более чем на 10%.

Также сообщалось, что мировая торговля товарами, вероятно, зафиксировала историческое падение во втором квартале 2020 года.

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