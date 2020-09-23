Доходи людей в усьому світі впали на 3,5 трлн доларів, - МОП

Фото: американський долар (РБК-Україна)

За перші дев'ять місяців 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи людей у всьому світі, отримані від роботи, впали приблизно на 10,7%, або на 3,5 трлн доларів.

Про це в середу повідомила Міжнародна організація праці (МОП).

Ця цифра, яка не включає фінансову підтримку, що надається урядами країн для компенсації скорочення робочих місць під час пандемії.

"Тільки у другому кварталі переглянута оцінка глобальної втрати робочого часу становила 17,3%, що еквівалентно 495 мільйонів робочих місць з повною зайнятістю, проти попередньої оцінки в 14% або 400 мільйонів робочих місць", - говориться в доповіді.

Від пандемії більше постраждали люди в країнах з економіками, що розвиваються.

"Скорочення робочих місць, як і раніше, порушує роботу ринків праці в усьому світі. Працівники в країнах з ринковою економікою, особливо ті, хто займається неформальною зайнятістю, постраждали в набагато більшій мірі, ніж у минулі кризи", - зазначають в організації.

У МОП заявляють, що скорочення числа зайнятих, як правило, більше торкнулося жінок, ніж чоловіків.

"Крім того, переглянуті прогнози на четвертий квартал передбачають більш похмурі перспективи, ніж передбачалося раніше", - говориться в доповіді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що витрати українців під час карантину впали більш ніж на 10%.

Також повідомлялося, що світова торгівля товарами, ймовірно, зафіксувала історичне падіння у другому кварталі 2020 року.