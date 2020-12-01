Доходы госбюджета впервые с начала года достигли плана

Доходы государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 944,7 млрд гривен. Это незначительно меньше плана (944,9 млрд гривен), откорректированного в течение года.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета за 11 месяцев 2020 года были на 5,0% выше прошлого года, когда они составляли 899,7 млрд гривен.

При этом в ноябре 2020 года доходы государственного бюджета Украины составили 102,3 млрд гривен. Это на 9,3% больше плана и на 15,2% больше уровня прошлого года, когда они составляли 88,8 млрд гривен.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету на 1 декабря составляет 19,8 млрд гривен (месяцем ранее - 15,1 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство приостановило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ в конце 2020 года. По его словам, значительная сумма денежных средств до настоящего времени не поступила. Речь о более чем 3 млрд долларов, которые были заложены в бюджете.