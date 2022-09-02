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Доходы госбюджета Украины растут: Минфин назвал сумму за последний месяц

Фото: доходы госбюджета выросли в августе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 204,6 млрд гривен, что больше, чем в июле (169,6 млрд гривен). Также поступило 109,7 млрд гривен международной помощи (грантов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По оперативной информации Госказначейства, за январь-август 2022 года кассовые расходы государственного бюджета составили 1449,4 млрд гривен, в том числе общего фонда - 1360,1 млрд грн.

При этом, в августе 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были осуществлены в объеме 230,9 млрд гривен, в том числе общего фонда - в сумме 212,1 млрд гривен.

За январь-август 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд гривен, в том числе общий фонд - в сумме 418,1 млрд гривен. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд гривен, в том числе общего фонда - 6,4 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2022 года составили 716,2 млрд гривен. При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-август 2022 года составили 301,0 млрд гривен.

Напомним, в июле 2022 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 169,6 млрд гривен. Также в июле в бюджет поступило 80,4 млрд гривен международной помощи (грантов).

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Госбюджет