Доходи держбюджету України зростають: Мінфін назвав суму за останній місяць

За оперативною інформацією Держказначейства, за січень-серпень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1449,4 млрд гривень у тому числі загального фонду - 1360,1 млрд грн.

При цьому, у серпні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 230,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду - у сумі 212,1 млрд гривень.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 416,9 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - у сумі 418,1 млрд гривень. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету становив 5,4 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 6,4 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2022 року склали 716,2 млрд гривень. При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-серпень 2022 року склали 301,0 млрд гривень.