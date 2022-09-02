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Доходи держбюджету України зростають: Мінфін назвав суму за останній місяць

Фото: доходи держбюджету зросли у серпні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 204,6 млрд гривень, що більше, ніж у липні (169,6 млрд гривень). Також надійшло 109,7 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За оперативною інформацією Держказначейства, за січень-серпень 2022 року касові видатки державного бюджету становили 1449,4 млрд гривень у тому числі загального фонду - 1360,1 млрд грн.

При цьому, у серпні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 230,9 млрд гривень, у тому числі загального фонду - у сумі 212,1 млрд гривень.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 416,9 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - у сумі 418,1 млрд гривень. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету становив 5,4 млрд гривень, у тому числі загального фонду - 6,4 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2022 року склали 716,2 млрд гривень. При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-серпень 2022 року склали 301,0 млрд гривень.

Нагадаємо, в липні 2022 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 169,6 млрд гривень. Також у липні до бюджету надійшло 80,4 млрд гривень міжнародної допомоги (грантів).

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Держбюджет