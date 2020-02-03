Доходы госбюджета резко упали в начале года

Доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года составили 50 725,7 млн грн, что на 21,5% или на 13 859,5 млн грн меньше плана (64 585,2 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета упали на 7,0% или на 3 825,0 млн грн.

Напомним, 1 февраля пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила о том, что в январе 2020 доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 24,5% меньше плана (56,4 млрд грн).

Как отметили в пресс-службе Минфина, главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года. Это, в частности, более крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 грн/доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ.

Как сообщало РБК-Украина, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 года составили 998,2 млрд грн, что на 3,4% или на 35,3 млрд грн меньше плана (1 033 млрд грн).