Доходи значно зросли. Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік

Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його сім'ї за рік становили 12 млн 423 тисячі 008 гривень. Більшу частину склали доходи від продажу облігацій внутрішньої державної позики - 7 млн 455 тисяч 972 гривень.

Доходи сім'ї Зеленського переважно складалися із зарплати, відсотків банку та доходу від здачі нерухомості в оренду. Усього сім'я президента заробила 4 млн 967 тисяч 036 гривень.

"Збільшення доходів порівняно з минулим роком відбулося через відновлення орендних платежів", - уточнили в ОП.

Також залишок коштів родини президента скоротився станом на кінець минулого року майже на 2 млн 800 тисяч гривень.

У відомстві додали, що інших змін щодо активів, нерухомості чи транспортних засобів не було.