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Доходи значно зросли. Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік

Київ, П'ятниця 29 березня 2024 20:30
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Доходи значно зросли. Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи та витрати за 2023 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Згідно з декларацією, доходи глави держави та членів його сім'ї за рік становили 12 млн 423 тисячі 008 гривень. Більшу частину склали доходи від продажу облігацій внутрішньої державної позики - 7 млн 455 тисяч 972 гривень.

Доходи сім'ї Зеленського переважно складалися із зарплати, відсотків банку та доходу від здачі нерухомості в оренду. Усього сім'я президента заробила 4 млн 967 тисяч 036 гривень.

"Збільшення доходів порівняно з минулим роком відбулося через відновлення орендних платежів", - уточнили в ОП.

Також залишок коштів родини президента скоротився станом на кінець минулого року майже на 2 млн 800 тисяч гривень.

У відомстві додали, що інших змін щодо активів, нерухомості чи транспортних засобів не було.

Декларація Зеленського за 2022 рік

Нагадаємо, наприкінці січня цього року президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2022 рік. Тоді доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 млн 692 тисяч 683 гривень, тоді як доходи за 2021 рік були у розмірі 10 млн 824 тисяч 507 гривень.

Різке скорочення доходів було пов'язане з тим, що тимчасово припинилися договори оренди на території України через повномасштабне вторгнення росіян.

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