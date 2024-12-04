Доходи від ТВЕНів у 30 разів перевищили доходи від електронних сигарет, - експерт

За його словами, такі результати - наслідок високого ступеня легальності ринку ТВЕНів та значного обсягу нелегального обігу електронних рідин.

"При однаковій частці споживання цих продуктів ми отримали більше надходжень від ТВЕНів у 30 разів. Це стало можливим завдяки тому, що ринок ТВЕНів в Україні є абсолютно легальним, а ринок електронних рідин залишається майже повністю нелегальним", - пояснив Пасічний.

ТВЕНи займають важливе місце у структурі доходів від акцизів на тютюнову продукцію. За даними експерта, цей сегмент демонструє високий рівень легалізації.

"За оцінками агенції Nielsen, ринок ТВЕНів в Україні є переважно легальним. Це дозволяє забезпечити стабільний потік податкових надходжень до бюджету", - зазначив Пасічний.

На відміну від ТВЕНів, ринок електронних сигарет стикається з численними проблемами, серед яких домінування нелегального сегменту.

"Після заборони ароматизованих вейпів частка нелегального ринку електронних рідин у 2023 році майже досягла 100%. Це створює величезний простір для зловживань і значно скорочує надходження до бюджету", - додав він.

Електронні сигарети та рідини для них залишаються основним викликом для податкової системи. Пасічний звернув увагу, що попри регуляторні обмеження звички споживачів не змінилися.

"Ринок електронних рідин майже повністю нелегальний, а ті, хто займається нелегальним обігом, отримують значні прибутки", - наголосив він.

За словами експерта, розв'язання цієї проблеми потребує впровадження жорсткого контролю над імпортом і обігом таких виробів.

"Нам потрібно працювати з виробниками електронних рідин та імпортерами, щоб запобігати ввезенню нелегальної продукції у великих обсягах", - підкреслив Пасічний.

Одним із ключових інструментів державної політики для легалізації всіх сегментів тютюнових та нікотиновмісних виробів експерт назвав не лише посилення контролю, а й політику диференціації акцизних ставок - саме таким шляхом рухаються розвинені країни світу та Європейський Союз, де різні ставки зборів стали загальнообов’язковим стандартом у сфері податкової політики.

Дотримуючись практики розвинених країн та вимог ЄС Україна має шанси отримати величезні додаткові надходження до бюджету.

"Торік рівень нелегального ринку перевищував 25%. З початку війни бюджет України недоотримав понад 60 мільярдів гривень через нелегальний ринок тютюну. В євро це 1,4 мільярда, які могли б посилити обороноздатність країни", - підкреслив експерт.