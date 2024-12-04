Доходы от ТИЭНов в 30 раз превысили доходы от электронных сигарет, - эксперт

По его словам, такие результаты – следствие высокой степени легальности рынка ТИЭНов и значительного объема нелегального обращения электронных жидкостей.

"При одинаковой доле потребления этих продуктов мы получили больше поступлений от ТИЭНов в 30 раз. Это стало возможным благодаря тому, что рынок ТИЭНов в Украине абсолютно легальный, а рынок электронных жидкостей остается почти полностью нелегальным", - пояснил Пасичный.

ТИЭНы занимают важное место в структуре доходов от акцизов на табачную продукцию. По данным эксперта, этот сегмент показывает высокий уровень легализации.

"По оценкам агентства Nielsen, рынок ТИЭНов в Украине преимущественно легальный. Это позволяет обеспечить стабильный поток налоговых поступлений в бюджет", - отметил Пасичный.

В отличие от ТИЭНов, рынок электронных сигарет сталкивается с многочисленными проблемами, среди которых доминирование нелегального сегмента.

"После запрета ароматизированных вейпов доля нелегального рынка электронных жидкостей в 2023 году почти достигла 100%. Это создает огромное пространство для злоупотреблений и значительно сокращает поступление в бюджет", - добавил он.

Электронные сигареты и жидкости остаются для них основным вызовом для налоговой системы. Пасечный обратил внимание, что, несмотря на регуляторные ограничения, привычки потребителей не изменились.

"Рынок электронных жидкостей почти полностью нелегален, а занимающиеся нелегальным оборотом получают значительные прибыли", - подчеркнул он.

По словам эксперта, решение этой проблемы требует введения жесткого контроля над импортом и оборотом таких изделий.

"Нам нужно работать с производителями электронных жидкостей и импортерами, чтобы предотвращать ввоз нелегальной продукции в больших объемах", - подчеркнул Пасичный.

Одним из ключевых инструментов государственной политики для легализации всех сегментов табачных и никотинсодержащих изделий эксперт назвал не только усиление контроля, но и политику дифференциации акцизных ставок - именно по такому пути движутся развитые страны мира и Европейский Союз, где различные ставки сборов стали общеобязательным стандартом в сфере налоговой политики

Следуя практике развитых стран и требований ЕС, Украина имеет шансы получить огромные дополнительные поступления в бюджет.

"В прошлом году уровень нелегального рынка превышал 25%. С начала войны бюджет Украины недополучил более 60 миллиардов гривен из-за нелегального рынка табака. В евро это 1,4 миллиарда, которые могли бы усилить обороноспособность страны", - подчеркнул эксперт.