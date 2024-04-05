Доходи від російських активів у ЄС можуть досягти 8 млрд євро: коли їх отримає Україна

"Коли обговорювалися в Єврокомісії питання передачі надприбутків Україні, було ухвалено рішення, що це буде можливо, починаючи з 2024 року. Відповідно, всі доходи, які до кінця цього року будуть згенеровані, можна буде передати Україні, якщо Євросоюзом буде ухвалено відповідне законодавство. Ми очікуємо на таке рішення найближчим часом", - зазначила вона.

За її словами, після введення санкцій у 2022 році та заморожування коштів РФ у системі Euroclear, за 2022-2023 роки було акумульовано 5,2 млрд євро доходів, 4,4 млрд - це доходи за 2023 рік, 825 млн євро - за 2022 рік.

"Ці гроші знаходяться на окремому рахунку, і поки що не стоїть питання про передачу цих коштів Україні", - сказала вона.

Точний розмір обсягу доходів за 2024 рік поки що назвати неможливо, оскільки він залежить від строків погашення цінних паперів. "Очевидно, на кінець 2024 року сума буде більшою, адже погашень буде більше... Наші очікування, що вони (виплати доходів - ред.) становитимуть від 5 до 8 млрд євро, залежно від того, яку суму буде погашено у 2024 році", - сказала Мудра.

Ірина Мудра донедавна була заступником міністра юстиції і займалася на цій посаді питаннями репарацій та передачі Україні заморожених російських активів. 30 березня Мудру було призначено заступником глави Офісу президента, і на новій посаді вона продовжить займатися цими питаннями. (Інтерв'ю записано до зміни посади).

Доходи від російських активів

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що Україна може претендувати на 280 млрд доларів російських активів, заморожених у різних країнах світу. Зокрема, за неофіційною інформацією 191 млрд євро або 210 млрд доларів із цієї суми перебуває у країнах Європи.

Лідери країн ЄС під час саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України. "Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказала Фон дер Ляєн.