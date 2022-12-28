Доходи українців перевищили рівень минулого року: НБУ назвав причину

Як зазначається у звіті, доходи працівників приватного сектору від початку війни різко скоротилися через вимушені масові звільнення, еміграцію, простої та скорочення заробітної плати. Водночас втрати цих доходів значною мірою компенсувалися стрімким зростанням доходів військовослужбовців.

"Дані про сплати єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб свідчать, що номінальні доходи населення в другому півріччі перевищують минулорічні показники. Цілком ймовірно, що значні виплати військовим дали змогу зберегти сукупні реальні доходи населення на рівні попереднього року, попри прискорення інфляції", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, зростання номінальних доходів та ощадлива споживча поведінка населення сприяли зростанню заощаджень. Найпомітніше в другому півріччі збільшувалися обсяги заощаджень в іноземній валюті - як готівкові, так і безготівкові. У липні НБУ послабив валютні обмеження та дозволив населенню купувати іноземну валюту за умови її розміщення на строковому депозиті. Тож обсяги строкових депозитів в іноземній валюті почали зростати вперше від початку коронакризи.

Залишки коштів населення на гривневих рахунках у банках також зростали. Передусім підвищилися обсяги поточних рахунків з огляду на їхню ліквідність та все ще недостатньо привабливу компенсацію за строковими вкладами, повідомили в НБУ.

"Зростання коштів населення в банках практично повністю було зумовлене збільшенням залишків на рахунках військових та отримувачів соціальних виплат", - йдеться в огляді.