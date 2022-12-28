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Доходы украинцев превысили уровень прошлого года: НБУ назвал причину

Фото: доходы растут благодаря выплатам военным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Частный сектор резко сократил занятость и зарплаты с начала войны. В результате резкого роста выплат военнослужащим и стабильных доходов работников государственного сектора совокупные номинальные доходы населения превышают показатели в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечается в отчете, доходы работников частного сектора с начала войны резко сократились из-за вынужденных массовых увольнений, эмиграции, простоя и сокращения заработной платы. В то же время, потери этих доходов в значительной степени компенсировались стремительным ростом доходов военнослужащих.

"Данные об уплатах единого социального взноса и налога на доходы физических лиц свидетельствуют, что номинальные доходы населения во втором полугодии превышают прошлогодние показатели. По всей вероятности, значительные выплаты военным позволили сохранить совокупные реальные доходы населения на уровне предыдущего года, несмотря на ускорение инфляции", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, рост номинальных доходов и экономное потребительское поведение населения способствовали росту сбережений. Наиболее заметно во втором полугодии увеличивались объемы сбережений в иностранной валюте - как наличные, так и безналичные. В июле НБУ ослабил валютные ограничения и разрешил населению покупать иностранную валюту при ее размещении на срочном депозите. Объемы срочных депозитов в иностранной валюте начали расти впервые с начала коронакризиса.

Остатки средств населения на гривневых счетах в банках также росли. Прежде всего, увеличились объемы текущих счетов, учитывая их ликвидность и все еще недостаточно привлекательную компенсацию по срочным вкладам, сообщили в НБУ.

"Рост средств населения в банках практически полностью был обусловлен увеличением остатков на счетах военных и получателей социальных выплат", - говорится в обзоре.

Напомним, по данным НБУ, в ноябре 2022 года номинальные зарплаты в Украине приблизились к уровню прошлого года, реальные (с учетом инфляции) существенно снизились, особенно в частном секторе.

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Национальный банк Украины