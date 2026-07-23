Доходи Росії знову підскочили через високі ціни на нафту, - Reuters

Згідно з розрахунками Reuters, доходи російського бюджету від нафти та газу в липні можуть зрости приблизно на 60%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Однією з головних причин називають підвищення світових нафтових цін, а також суттєве збільшення надходжень від податку на прибуток при видобутку нафти в другому кварталі.

На чому тримається бюджет РФ

Нафтогазові доходи залишаються одним із ключових джерел наповнення російського бюджету, забезпечуючи близько п'ятої частини всіх державних надходжень.

Росія зберігає статус одного з найбільших світових виробників та експортерів нафти поряд із США та Саудівською Аравією, а кошти від продажу енергоносіїв продовжують відігравати важливу роль у фінансуванні військових витрат.

Незважаючи на зростання, показники залишаються нижчими за минулорічні

При цьому в Reuters зазначають, що за період із січня по липень сукупні нафтогазові надходження, ймовірно, скоротяться приблизно на 11% порівняно з аналогічним періодом 2025 року і становитимуть близько 4,9 трлн.

Офіційний прогноз за підсумками липня Міністерство фінансів Росії має подати 5 серпня.

Що закладено до бюджету

У федеральному бюджеті Росії на 2026 очікується отримання 8,92 трлн рублів нафтогазових доходів, тоді як загальний обсяг доходної частини бюджету прогнозується на рівні 40,283 трлн рублів.

Для порівняння, за підсумками минулого року надходження від нафти та газу скоротилися на 24% і склали 8,48 трлн. рублів - це стало найнижчим показником з 2020 року.

За даними Reuters, саме відновлення нафтових цін стало головним чинником очікуваного зростання доходів у липні, хоча у річному вираженні бюджет РФ поки що не зміг компенсувати колишнє зниження.