Доходи Росії від нафти впали до мінімуму за п'ять років

Російська енергетична галузь зазнає тиску через удари українських дронів по нафтопереробних заводах і експортних трубопроводах, а також через західні санкції.

Дані МЕА про падіння виручки

За інформацією агентства, доходи Росії знизилися на 920 млн доларів порівняно з липнем і становили 13,51 млрд доларів. Це пов'язано зі скороченням експорту сирої нафти і палива, а також збільшенням знижки на сорт Urals до близько 56 доларів за барель, що нижче за західну цінову стелю в 60 доларів.

"Доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п'ятирічного мінімуму, скорочуючи податкові надходження і поглиблюючи економічний спад у Росії", - зазначило МЕА.

Зниження експорту і видобутку

За даними агентства, експорт російської нафти і палива в серпні знизився на 70 тис. барелів на добу - до 7,3 млн барелів на добу. Поставки сирої нафти скоротилися на 30 тис. барелів на добу, нафтопродуктів - на 40 тис. барелів.

Крім того, виробництво нафти в Росії в серпні зменшилося на 30 тис. барелів на добу і становило 9,3 млн барелів на добу. Ці показники відповідають квотам видобутку, встановленим ОПЕК+.

З 2026 року в ЄС набуде чинності заборона на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Це може скоротити виробництво і змінити торгові маршрути найближчими місяцями, зазначають у МЕА.