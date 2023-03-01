Доходи Росії від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40%

Доходи Росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року скоротилися на майже 40 відсотків порівняно з січнем минулого року через заходи санкцій та обмеження цін з боку Заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідно до звіту МЕА, у січні 2023 року Росія заробила 18,5 мільярдів доларів від експорту нафти та газу, що на 38% менше, ніж 30 мільярдів доларів, які були отримані за місяць до вторгнення в Україну.
Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол пояснив, що причиною зниження доходів Росії стали санкції проти експорту енергоносіїв з боку Заходу.
"Ми очікуємо, що зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці та ще більш серйозним у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", - зазначив Бірол.
Він також підкреслив, що через обмеження цін, введені G7, російська нафта марки Urals продається зі значним зниженням порівняно з нафтою марки Brent.
Згідно з повідомленням Reuters, Кремль, який у минулому році заробив на продажу нафти та газу близько 11,6 трильйонів рублів (146 мільярдів євро), змушений був почати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету у цьому році.
Нагадаємо, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує знижувати свою залежність від Росії через війну проти України.
Разом з тим, північноафриканські країни збільшили масштаби закупівлі російських нафтопродуктів. Це пов'язано з тим, що більшість західних країн ввели санкції проти Російської Федерації.
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