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Доходи Росії від експорту нафти і газу в січні впали майже на 40%

Фото: Росія отримала на 40% менше прибутку від продажу нафти та газу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Доходи Росії від експорту нафти та газу в січні 2023 року скоротилися на майже 40 відсотків порівняно з січнем минулого року через заходи санкцій та обмеження цін з боку Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідно до звіту МЕА, у січні 2023 року Росія заробила 18,5 мільярдів доларів від експорту нафти та газу, що на 38% менше, ніж 30 мільярдів доларів, які були отримані за місяць до вторгнення в Україну.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол пояснив, що причиною зниження доходів Росії стали санкції проти експорту енергоносіїв з боку Заходу.

"Ми очікуємо, що зниження доходів від нафти та газу буде більш різким в найближчі місяці та ще більш серйозним у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", - зазначив Бірол.

Він також підкреслив, що через обмеження цін, введені G7, російська нафта марки Urals продається зі значним зниженням порівняно з нафтою марки Brent.

Згідно з повідомленням Reuters, Кремль, який у минулому році заробив на продажу нафти та газу близько 11,6 трильйонів рублів (146 мільярдів євро), змушений був почати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит бюджету у цьому році.

Нагадаємо, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує знижувати свою залежність від Росії через війну проти України.

Разом з тим, північноафриканські країни збільшили масштаби закупівлі російських нафтопродуктів. Це пов'язано з тим, що більшість західних країн ввели санкції проти Російської Федерації.

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