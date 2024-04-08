Доходи Росії різко зросли на тлі підвищення світових нафтових цін

Згідно з заявою Мінфіну, у Росії спостерігається "стійка позитивна динаміка" у припливі грошей до федерального бюджету. Доходи за три місяці до березня склали 8,7 трлн рублів (94 млрд доларів), збільшившись на 53,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Притоки з неенергетичних галузей збільшилися на 43% у річному вирахуванні, заявили в Мінфіні. Істотний внесок внесли виплати "разового характеру", у тому числі плата за догляд, що сплачується іноземними компаніями, що залишають Росію.

Доходи від нафти та газу швидко зростали, збільшившись майже на 80% порівняно з минулим роком, чому сприяло зростання цін, а також одноразові податкові платежі від нафтових компаній.

Нафта марки Brent сьогодні торгується понад 90 доларів за барель, що майже на 20% вище з початку року через ескалацію геополітичної напруженості та проблеми з поставками.

2023 року доходи від енергетики знизилися на 23,9%, до 8,8 трлн рублів, незважаючи на те, що в цілому доходи бюджету продемонстрували невелике зростання порівняно з 2022 роком. Частково це пов'язано із забороною Євросоюзу на більшу частину морського імпорту нафти та нафтопродуктів із Росії та цінові обмеження країн Великої сімки, які покликані покарати країну за вторгнення в Україну.

Росія демонструє дефіцит бюджету з кінця 2022 року, оскільки військові витрати, пов'язані із вторгненням президента Володимира Путіна в Україну, важким тягарем лягають на державні фінанси.

Витрати у першому кварталі 2024 року збільшились на 20% порівняно з минулим роком. За підсумками періоду дефіцит бюджету становив 607 мільярдів рублів, що на 1,5 трильйона рублів менше, ніж він був на кінець першого кварталу 2023 року.

Рекордний військовий бюджет

Нагадаємо, 2023 року Москва витратила на військові цілі понад 100 млрд доларів, або майже третину своїх загальних витрат.

У 2024 році російська влада має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.