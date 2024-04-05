Ціни на нафту піднялися вище 90 доларів уперше за півроку: що стало причиною

Ціни на нафту Brent піднялися вище 90 доларів уперше з жовтня минулого року, оскільки геополітична напруженість та скорочення видобутку переважили обережність щодо зниження ставок Федеральною резервною системою США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на Brent 5 квітня зросли 1,5% до 90,65 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,4%, до 86,60 за барель.

Геополітичні ризики

Нафта зросла 4 квітня після повідомлень про те, що посольства Ізраїлю по всьому світу були приведені в стан підвищеної готовності через загрози нападу Ірану на ізраїльських дипломатів.

Іран, третій за величиною виробник в ОПЕК, пообіцяв помститися Ізраїлю за удар, внаслідок якого загинули високопоставлені іранські військові. Ізраїль не взяв на себе відповідальності за атаку на комплекс посольства Ірану у Сирії.

Різко змінивши тон, Вашингтон 4 квітня виступив із найсильнішим публічним докором на адресу Ізраїлю з моменту початку війни проти ХАМАС, попередивши, що політика США щодо Гази визначатиметься тим, чи зробить Ізраїль кроки щодо забезпечення безпеки палестинського цивільного населення та співробітників гуманітарних організацій.

Водночас, Сполучені Штати ввели нові антитерористичні санкції, пов'язані з Іраном, проти компанії Oceanlink Maritime DMCC та її судів, пославшись на її роль у доставці товарів від імені іранських військових.

Сполучені Штати використовують фінансові санкції, щоб ізолювати Іран, щоб позбавити його можливості фінансувати свої проксі-групи та перешкодити країні підтримувати війну Росії проти українців, заявило Міністерство фінансів.

Ціни також отримали підтримку після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна, зрештою, вступить до НАТО, оскільки підтримка країни залишається твердою серед держав-членів.

Нещодавнє зростання цін на нафту також відбулося за атаками України на російські нафтопереробні заводи, які скоротили постачання палива, а також за новинами про те, що державна енергетична компанія Мексики Pemex зажадала від свого торгового підрозділу скасувати цього місяця експорт сирої нафти в розмірі до 436 тисяч. барелів на день, оскільки вона готується переробляти місцеву нафту за новими цінами.

"Всі ці геополітичні фактори сталися одночасно, що викликало бичачі настрої і, зрештою, деяку фіксацію прибутку", - сказав Френк Монкам, старший портфельний менеджер Altimo LLC.

Ставка ФРС

Як зазначає Reuters, інвестори звертатимуться до економічних даних та грошово-кредитної політики як потенційні підказки про перспективи попиту на нафту.

Раніше глава Федеральної резервної системи Джером Пауелл висловив обережність щодо термінів майбутнього зниження відсоткових ставок, після того, як нещодавні дані показали вище, ніж очікувалося, зростання кількості робочих місць та інфляцію.

Вплив нафтових цін на Україну

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.

З початку року ціни на нафту зростають, що призвело до підвищення цін на бензин та дизель в Україні.