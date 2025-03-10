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Доходи ПФУ зросли на початку 2025 року: скільки пішло на виплату пенсій

Фото: видатки на пенсії зростають вдвічі повільніше інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Видатки Пенсійного фонду на виплату пенсій за останній рік зросли на 7,2%. Ціни в Україні за цей період підвищилися на 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними фонду, до бюджету ПФУ за січень - лютий 2025 року з усіх джерел фінансування надійшло 140,8 млрд гривень. Це на 13,6 млрд гривень більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Власні доходи 99,3 млрд гривень, (з яких 4,0 млрд гривень - надходження єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб з держбюджету).

Кошти держбюджету на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ, становили 31,6 млрд гривень.

Кошти на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива 9,8 млрд гривень.

Видатки фонду

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 140,9 млрд гривень, що на 9,7 млрд гривень більше до відповідного періоду минулого року.

Видатки на виплату пенсій становили 123,4 млрд гривень. Це на 7,2% більше, ніж в січні-лютому минулого року (115,1 млрд гривень).

За оцінкою НБУ, інфляція в Україні в лютому досягла 14%. Це призвело до падіння реальних доходів пенсіонерів.

У березні пенсіонерам індексували виплати, у результаті чого розмір пенсії зросте на 9,5%.

 

Нагадаємо, до бюджету Пенсійного фонду України за 2024 рік з усіх джерел фінансування надійшло 856,1 млрд гривень. Це на 79,0 млрд гривень більше, ніж у 2023 році. ПФУ спрямував на виплату пенсій у 2024 році 736,4 млрд гривень. Це на 9,6% (на 64,4 млрд гривень) більше, ніж у 2023 році.

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