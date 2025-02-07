Доходи Пенсійного фонду України різко зросли на початку року: куди пішли кошти

За даними ПФУ, власні доходи фонду становили 47,4 млрд грн (з яких 2,0 млрд грн - надходження єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб з держбюджету). Сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, зросла на 35,5% до 41,9 млрд гривень.

Кошти держбюджету на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ, становили 15,7 млрд грн.

Кошти на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива - 5,0 млрд грн.



Видатки фонду

Згідно з оперативними даними загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 70,3 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше до відповідного періоду минулого року.

Видатки на виплату пенсій становили 61,5 млрд гривень. Це на 6,8% більше, ніж в січні минулого року (57,6 млрд гривень).

