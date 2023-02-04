Доходи Пенсійного фонду України різко збільшилися на початку 2023 року

Доходи Пенсійного фонду України у січні 2023 року зросли на 17,5 млрд гривень до 58 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане з новими повноваженнями ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження з виплат житлових субсидій, а також виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

До бюджету Пенсійного фонду України за 2022 рік з усіх джерел фінансування надійшло 620,4 млрд гривень. Це на 108,6 млрд гривень (на 19,1%) більше у порівнянні з 2021 роком (520,9 млрд гривень).