UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Доходи Москви від продажу нафти та газу впали більш ніж на чверть

Фото: російський бюджет втратив чверть доходів від нафти та газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Доходи Росії від нафти та газу скоротилися більш ніж на чверть минулого місяця на тлі зниження цін на нафту та обмеження постачання газу до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Надходження до бюджету від податків на нафту та газ у червні скоротилися на 26% порівняно з минулим роком і становили майже 529 млрд рублів (5,84 млрд доларів). Податки на газ впали на 54% до 125,7 млрд рублів, а доходи від нафти і нафтопродуктів, на які припадає більше 76% виручки від продажу вуглеводнів, за підрахунками Bloomberg, скоротилися майже на одну десяту до 402,8 млрд рублів.

Війна Росії проти України лягає важким тягарем на російську скарбницю на тлі зростання видатків на фінансування військової агресії Кремля, тоді як економіка країни перебуває під санкціями Заходу. Податки від нафтогазової галузі залишаються ключовим джерелом доходів, хоча нині вони становлять менше третини надходжень до російського бюджету.

Раніше цього року Росія змінила спосіб оцінки цін на нафту з метою оподаткування, щоб збільшити доходи бюджету після того, як країни "Великої сімки" ввели межу цін на свої продажі нафти, а Європейський Союз заборонив більшу частину імпорту нафти та нафтопродуктів морським шляхом.

Міністерство фінансів запровадило дисконт до світового стандарту Brent, який встановлює мінімальну ціну на нафту в країні з метою бюджету. Якщо російська нафта торгується вище за поріг, міністерство використовує переважну ринкову ціну для розрахунку податків. У червні основна експортна суміш Росії Urals коштувала в середньому 55,28 долара за барель, що на 8,6 долара вище за ціну, розраховану з використанням дисконтного механізму.

Падіння рубля

Російський рубль 5 червня продовжує знижуватися до основних світових валют. При цьому євро підійшов до рівня 99 рублів за євро, а долар піднявся 90,8 рубля. Обидві валюти досягли максимальних значень із 28-29 березня минулого року.

Нагадаємо, прибутки російського бюджету різко скоротилися завдяки західним санкціям. За даними МЕА, у квітні податкові надходження від нафтогазового сектора знизилися на 64% у річному обчисленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТАРосійська Федерація