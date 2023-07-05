Доходы Москвы от продажи нефти и газа упали более чем на четверть

Поступления в бюджет от налогов на нефть и газ в июне сократились на 26% по сравнению с прошлым годом и составили почти 529 млрд рублей (5,84 млрд долларов). Налоги на газ упали на 54% до 125,7 млрд рублей, а доходы от нефти и нефтепродуктов, на которые приходится более 76% выручки от продажи углеводородов, по подсчетам Bloomberg, сократились почти на одну десятую до 402,8 млрд рублей.

Война России против Украины ложится тяжелым бременем на российскую казну на фоне роста расходов на финансирование военной агрессии Кремля, в то время как экономика страны находится под санкциями Запада. Налоги от нефтегазовой отрасли остаются ключевым источником доходов, хотя в настоящее время они составляют менее трети поступлений в российский бюджет.

Ранее в этом году Россия изменила способ оценки цен на нефть для целей налогообложения, чтобы увеличить доходы бюджета после того, как страны "Большой семерки" ввели предел цен на свои продажи нефти, а Европейский Союз запретил большую часть импорта нефти и нефтепродуктов морским путем.

Министерство финансов ввело дисконт к мировому эталону Brent, который устанавливает минимальную цену на нефть в стране для целей бюджета. Если российская нефть торгуется выше порога, министерство использует преобладающую рыночную цену для расчета налогов. В июне основная экспортная смесь России Urals стоила в среднем 55,28 доллара за баррель, что на 8,6 доллара выше цены, рассчитанной с использованием дисконтного механизма.

Падение рубля

Российский рубль 5 июня продолжает снижаться к основным мировым валютам. При этом евро подошел уровню 99 рублей за евро, а доллар поднялся 90,8 рубля. Обе валюты достигли максимальных значений с 28-29 марта прошлого года.

Напомним, доходы российского бюджета резко сократились благодаря западным санкциям. По данным МЭА, в апреле налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.