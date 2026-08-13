ua en ru
Чт, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Дохідність до 11%: скільки приносять апартаменти та чому гальмують прибуткові будинки

19:22 13.08.2026 Чт
3 хв
Чи справді апартаменти окупаються швидше за звичайне житло?
aimg Марія Волощук
Дохідність до 11%: скільки приносять апартаменти та чому гальмують прибуткові будинки Фото: Оренда апартаментів (pixabay.com)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Короткострокові апарт-готелі в Україні починають стрімко розвиватися та випереджають класичне житло за швидкістю повернення інвестицій. Натомість масовий розвиток міських прибуткових будинків досі впирається у відсутність пільг та стабільних податкових правил.

Які цифри окупності демонструє ринок та що заважає появі доступного орендованого житла - у статті РБК-Україна "Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість".

Головне:

  • Поріг входу та прибуток: Вартість апартаментів становить у середньому від 40 до 80 тисяч доларів, а валютна дохідність виходить на 9-11% річних із третього року роботи.
  • Швидша окупність: Апарт-готелі окупаються на 3-6 років швидше за класичні квартири.
  • Бар'єри для прибуткових будинків: Розвиток стримується відсутністю дешевих кредитів на 15-20 років та проєктного фінансування.
  • Формула розвитку: Експерти пропонують, щоб забудовники отримували пільгову оренду й комунікації від міста в обмін на 20-30% соціальних квартир.

Ринок апарт-готелів

За даними ЛУН, наприкінці 2025 року в Україні нараховувалося 105 проєктів дохідної нерухомості. З них саме апарт-готелі показують найбільше зростання щороку - завдяки вдалій співпраці девелоперів та готельєрів.

Щоб увійти в такий бізнес, інвестор зазвичай купує окремий номер або апартамент, вартість якого становить у середньому від 40 до 80 тисяч доларів, тоді як ціна преміальних лотів може перевищувати 100 тисяч доларів.

Як зауважують у Ribas Group в коментарі РБК-Україна, середня валютна дохідність таких проєктів становить 5-7% річних на 1-3 рік роботи, коли об'єкт напрацьовує базу гостей і налаштовує усі операційні процеси. З третього року прибуток може вийти на 9-11% річних в залежності від вартості входу у проєкт.

Читайте також: Не "хрущовки" і не елітка: які квартири зараз найчастіше купують у Києві

При цьому, зауважують у Ribas Group, операційний прибуток розподіляється у пропорції 80%/20%, де 20% становить комісія керуючої компанії.

Крім того, за однакової локації та класу апарт-готелі окупаються на 3-6 років швидше за класичне житло. За умови високого завантаження їхня валова дохідність вища на 4-8%, а чиста маржинальність - на 1-4%.

Чому не будують прибуткові будинки

Іншим сегментом дохідної нерухомості є прибуткові будинки. Проте, за висновками аналітиків ЛУН, девелопери хоч і розглядають розвиток міських прибуткових будинків як перспективний, називати його активно зростаючим поки передчасно.

Як вказує співвласник Standard One Олександр Овчаренко, прибутковий будинок окупається за рахунок оренди протягом 10-15 і більше років плюс цикл будівництва 5-7 років.

На його думку, масовий розвиток таких проєктів стримується відсутністю дешевих довгострокових кредитів на 15-20 років, проєктного фінансування та пільг від держави.

Перспективи розвитку

Для переходу прибуткових будинків із нішевого продукту в доступне житло Овчаренко пропонує державно-приватне партнерство. Наприклад, місто могло б надавати землю у пільгову оренду та підводити комунікації, а девелопер натомість передавав би 20-30% квартир під доступну або соціальну оренду.

Також, за його словами, потрібна фіксація податкових правил на весь період реалізації. Девелопери готові інвестувати в довгі проєкти, якщо податкові правила зафіксовані на весь інвестиційний цикл і не змінюються посеред проєкту, що характерно для поточного податкового законодавства.

Читайте також: Зіпсована кредитна історія: як відновити фінансову репутацію та скільки часу це займе

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житло
Новини
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Корецький назвав ключові завдання у роботі нового Кабміну
Аналітика
Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість
Марія Волощукредактор РБК-Україна Новий тренд чи нішевий експеримент: чому девелопери пішли в дохідну нерухомість