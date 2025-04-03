Дохід "Юрія-Фарм" у 2024 році зріс до 5,7 млрд гривень

Фармацевтична компанія "Юрія-Фарм" завершила 2024 рік із доходом 5,7 млрд грн, що майже на мільярд більше, ніж у 2023-му (4,8 млрд грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії в системі Opendatabot.

Для порівняння, у 2022 році дохід компанії становив 4,6 млрд грн, а у 2021 - 3,4 млрд грн. Чистий прибуток за 2024 рік склав 750 млн грн, що також перевищує показники попереднього року (570 млн грн). Найвищий прибуток за останні роки "Юрія-Фарм" зафіксувала у 2021-му - майже 1 млрд грн.

Власником компанії є Микола Гуменюк, який займає 79-ту позицію у рейтингу найбагатших українців за версією Forbes.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський анонсував зниження цін на 100 найпопулярніших лікарських засобів на 30%. Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони, а ініціатива набула чинності згідно з указом президента №82/2025.

"Юрія-Фарм" погодилася знизити ціни на шість препаратів, серед яких Хлорид натрію (100 і 200 мл), Реосорбілакт, Тівортін, Глюкоза та Декасан.