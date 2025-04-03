Доход "Юрия-Фарм" в 2024 году вырос до 5,7 млрд гривен

Фармацевтическая компания "Юрия-Фарм" завершила 2024 год с доходом 5,7 млрд грн, что почти на миллиард больше, чем в 2023-м (4,8 млрд грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании в системе Opendatabot.

Для сравнения, в 2022 году доход компании составил 4,6 млрд грн, а в 2021 - 3,4 млрд грн. Чистая прибыль за 2024 год составила 750 млн грн, что также превышает показатели предыдущего года (570 млн грн). Самую высокую прибыль за последние годы "Юрия-Фарм" зафиксировала в 2021-м - почти 1 млрд грн.

Владельцем компании является Николай Гуменюк, который занимает 79-ю позицию в рейтинге самых богатых украинцев по версии Forbes.

Напомним, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал снижение цен на 100 самых популярных лекарственных средств на 30%. Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны, а инициатива вступила в силу согласно указу президента №82/2025.

"Юрия-Фарм" согласилась снизить цены на шесть препаратов, среди которых Хлорид натрия (100 и 200 мл), Реосорбилакт, Тивортин, Глюкоза и Декасан.