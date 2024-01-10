Дохід під час війни: на чому і скільки можуть заробляти українці

В публікації використані ексклюзивні коментарі експертів інвестиційного ринку України.

Білі, сірі та темні інвестиції

Інвестиційні інструменти в Україні можна умовно поділити на "темні", "сірі" та "білі". До так званих "темних" інструментів варто віднести криптовалюти. Інвестування в ці інструменти традиційно пов’язане з величезними ризиками. Проте в 2023 році основні криптовалюти – біткоїн та ефіріум – суттєво виросли в ціні. Той, хто інвестував у ці інструменти, отримав хороші доходи.



Варто пам’ятати, що заробіток цей швидше ситуативний, оскільки прогнозувати динаміку вартості криптовалют – справа невдячна. Не говорячи вже про невизначені юридичний статус та принципи регулювання таких інструментів у багатьох країнах, включно з Україною.



Так, нагадує засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак, багато відомих економістів і навіть світових політиків – як, наприклад, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – вважають, що ці інструменти не вартують нічого.

У випадку з "сірими" інструментами мова йде про валютні операції, які під час дії воєнного стану в Україні суттєво обмежені Національним банком. При цьому фізичні особи в рамках щомісячних лімітів можуть виводити за кордон невеликі кошти в валюті та інвестувати їх в іноземні цінні папери – акції, облігації, похідні інструменти. За цими інструментами спостерігається також позитивна динаміка під кінець року. Тож інвестори, які вклалися в подібні активи, за результатами 2023 року залишились в плюсі.

Але треба враховувати рівень інфляції, який безперечно вплинув на дохідність згаданих інструментів. А ще треба пам’ятати про комісійні та транзакційні видатки за цими операціями. І якщо для іноземців такий дохід є цілком прийнятний, то для українців він був переважно невисоким, якщо взагалі був.

До "білих" інвестиційних інструментів можна віднести: банківські депозити, облігації державної позики, готівкову валюту й дорогоцінні метали, нерухомість, корпоративні акції та облігації.

Скільки можна було заробити "по-білому" в 2023 році

Якщо говорити про популярність різних інвестиційних інструментів серед українців, то в трійці лідерів – готівкова валюта, інвестиції в нерухомість та депозити в банках.

Готівкова валюта

Що стосується інвестицій у готівкову валюту, то за результатами року вони були збитковими.

"Якщо люди, наприклад, рік тому купували готівкові долари за курсом, близьким до 42 гривень за долар, то під кінець 2023 року гривня укріпилась до 38 за долар. А якщо ще й порахувати інфляцію, то ці інвестиції були збитковими", - підраховує Тарас Козак.

Валютні депозити в банках

Значна частина валютних депозитів у банках минулого року відкривалася для покупки в такий спосіб безготівкової валюти. Як правило, ставки за такими депозитами наближалися до нуля.

"Навіть за умови, якщо клієнт відкрив банківський депозит у валюті під 2,5% річних, що було чи не найбільшою ставкою на ринку, то така дохідність не перевищила інфляцію. Навіть з урахуванням зростання курсу долара (+2,8% на 22 грудня)", – аргументує низьку дохідність інвестицій у валюту фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Погоджується з колегами інвестиційний аналітик Андрій Шевчишин. Разом з тим, зазначає він, теза про невигідність інвестування у валюту вірна лише для 2023 року. Виходячи ж з тенденцій листопада-грудня на валютному ринку України можна констатувати наростаючий тиск на курс гривні, внаслідок чого долар повертає свої позиції. Тож, виглядає так, що інвестиції у валюту можуть бути абсолютно виправданими уже в середньостроковій перспективі.

Гривневі депозити в банках

Наприкінці 2022 року депозит в гривні на 12 місяців можна було відкрити за ставкою до 17-19% річних. Навіть з урахуванням податків така дохідність (13% - 15,3%) виявилася вищою за інфляцію (5,1% в річному вимірі за підсумками листопада 2023 року). Такий результат був зовсім неочевидним ще рік тому, адже в більшість прогнозів закладалися вищі темпи зростання цін, констатує Михайло Демків.

Нерухомість

Що стосується короткострокової дохідності вкладень у нерухомість – тут важко щось стверджувати напевно. Протягом року незначний попит спостерігався переважно на вторинному ринку, де відмічається тенденція росту цін. Сегмент потроху починає зростати. Люди "звикли" до війни і потроху готові брати на себе воєнні ризики, пов’язані з нерухомістю.

Офіційні показники свідчать про ріст цін на вторинному ринку нерухомості протягом року на 12%. Але насправді йдеться про ціни пропозицій, а не реальних угод. Тож можна стверджувати, що нерухомість не продемонструвала очевидної позитивної цінової динаміки. Хоча, нагадує Андрій Шевчишин, варто пам’ятати, що нерухомість – це довгострокова інвестиція.

Що стосується первинного ринку нерухомості, то тут однозначно спостерігається ріст цін – на 10-30% протягом року, наводить цифри директор з інвестицій, голова офісу R&D інвесткомпанії Capital Times Артем Щербина.

Найбільший ріст цін спостерігається в будинках нового формату – дорожчають невеликі смарт квартири площею 20-30 кв. м.

Ціни зростають як мінімум через подорожчання будівельних матеріалів та вартості робіт. Зокрема, на вартість будівельних робіт впливає фактор мобілізації, через що на будмайданчиках елементарно не вистачає робочих рук.

ОВДП

Якщо говорити про менш популярні інвестиційні інструменти, але такі, що набирають популярності, - то лідером в 2023 році були ОВДП. Так, на початок 2023 року загальна сума інвестицій українських громадян в облігації внутрішньої державної позики складала близько 30 млрд гривень. На кінець року ця сума сягнула вже 54 млрд гривень. Річне зростання обсягів інвестування українців в ОВДП склало 80%.

"Інвестувати в ОВДП фізособам зовсім не складно. Так, багато банків і небанківських інвестиційних компаній пропонують фізособам сучасні високотехнологічні способи інвестувати в цінні папери – відкривати рахунки, переводити кошти, купувати і погашати цінні папери, отримувати дохід", - каже Тарас Козак.

На сьогодні середня дохідність за ОВДП складає 17-18% річних. Зараз вона впала. Проте той, хто, наприклад, купував ОВДП на початку 2023-го з погашенням через три роки, вже цього року отримав неочікувано велику дохідність. Там непроста математика. Але, умовно, якщо ви купили на початку 2023 року трирічні цінні папери з дохідністю 21% річних, то цього року ви могли заробити близько 30% річних. Плюс – на доходи від ОВДП немає податків. Тож мова йде про чистий дохід.

"Інвестиції в ОВДП продемонстрували кращий результат порівняно з гривневими депозитами. Не в останню чергу це відбулось за рахунок відсутності оподаткування доходів від ОВДП для фізичних осіб. В листопаді 2023 року ОВДП торгувалися з дохідністю 19-20%, що суттєво вище за темпи прискорення цін", – констатує Михайло Демків.

Корпоративні облігації українських емітентів

Цікавий інструмент інвестування – корпоративні облігації. Їх не так багато в Україні, але попит є, констатує Тарас Козак.

"Зокрема, ми як компанія "Універ" минулого року розмістили два випуски облігацій "Нової пошти" по 800 млн грн кожний. Вони розійшлися як гарячі пиріжки. Інвестували в ці папери страхові компанії, пенсійні фонди, банки. Багато купили фізичні особи. Дохідність паперів – 24% річних, з погашенням на початку 2024 року", - розказує співрозмовник РБК-Україна.

На початку 2023 року дохідності корпоративних гривневих облігацій були в діапазоні 24-30%. Зараз – трохи нижче: 23-28% у гривні.

А от власники корпоративних єврооблігацій українських емітентів за результатами 2023-го можуть розраховувати на 60-80% річних, стверджує Артем Щербина з Capital Times.

Корпоративні папери закордонних емітентів

Інвестувати у корпоративні цінні папери закордонних емітентів українці могли хіба що з-за кордону в межах лімітів, дозволених для безготівкового переказу за межі країни. Ну або в межах сум, вивезених за кордон готівкою.

"Що стосується українців, які знаходяться за кордоном у статусі біженця або під тимчасовим захистом, - якщо вони мають офіційний статус і документально підтверджені доходи, то можуть інвестувати у цінні папери зарубіжних емітентів. Не всі, але деякі зарубіжні інвестиційні компанії пропонують такі послуги українцям", – каже Тарас Козак.

За словами Артема Щербини, на інвестиціях в акції зарубіжних емітентів у 2023 році можна було заробити 20-40% річних.

"На іноземних ринках 2023 рік став роком "голубих фішок" (blue chips). Основою зростання стали відомі надійні активи: акції Apple, Netflix, Amazon, Microsoft, також золото, срібло. Серед криптовалют лідери - це BTC, ETH", – констатує співрозмовник РБК-Україна.

Найпопулярніший американський індекс акцій S&P500 з початку 2023 року продемонстрував зростання на 24%. Таке зростання відбулося після падіння на 19,4% минулого року.

Однак, нагадує Михайло Демків з ICU, існуючі валютні обмеження НБУ дуже суттєво скорочують можливості інвестувати в іноземні активи для пересічного українця.

Єврооблігації України

Заробити українці могли (і можуть) на суверенних єврооблігаціях України, або облігаціях зовнішньої державної позики. Зараз вони торгуються в тому числі на внутрішньому ринку.

Наразі це дуже ризиковані цінні папери, тому що, мабуть, в 2024 році буде реструктуризація за єврооблігаціями України зі списанням частини боргу. В ціну паперів це вже включено. На сьогодні вони обслуговуються виходячи з вартості 300-400 доларів від номіналу в 1 тисячу доларів, розказує Тарас Козак.

Купити ці папери в Україні можна починаючи від однієї єврооблігації. І залежно від того, як пройде реструктуризація боргу, яка має відбутися не пізніше літа 2024 року, вже буде видно, яку дохідність отримуватимуть інвестори. За різними прогнозами дохідність може складати від 10% до декількох десятків відсотків у валюті.

"Навіть якщо спишуть половину боргу, то все одно це буде вигідно", - переконує президент інвестгрупи "Універ".

Артем Щербина з Capital Times стверджує, що за єврооблігаціями України в 2023 році можна було заробити до 50% річних. А за корпоративними єврооблігаціями ризикові інвестори зуміли збільшити капітал на 50-80% за рік.

Золото

Дуже непогану дохідність за результатами року показало золото. Зараз ціна дорогоцінного металу знаходиться на рекордних позначках –- понад 2 тисячі доларів за тройську унцію. Заробити на золоті можна було 10-20% за рік, говорить Артем Щербина.

Але і тут є "але". Те, що добре для великих інвесторів, не завжди підходить інвесторам-фізособам, для яких вкладення у фізичний метал супроводжується невиправдано великими переплатами на різниці між ціною купівлі і продажу. Тож купувати дорогоцінні метали краще через фонди, які професійно займаються подібними інвестиціями, упевнений Тарас Козак.

Фактично, стверджує Андрій Шевчишин, золото, попри досягнення цінових максимумів, не показало результат, який би свідчив, що це дуже добра інвестиція.

"Процедура купівлі фізичного золота досить складна. Варто розуміти, що різниця між ціною купівлі і продажу золота досить суттєва – 5-10%. І це може перевищувати потенційну дохідність інвестиції", - каже він.

Земля

Вартість земельних ділянок в Україні протягом року зросла на 20%-50% в гривні.

"Цікавим інструментом для інвестицій в гривні стала земля сільськогосподарського призначення. Основними факторами росту ціни стали: потенціал зростання вартості землі з урахуванням безпекових ризиків; потреби аграріїв у продовженні договорів оренди та очікування дозволу для юросіб щодо купівлі земельних ділянок напряму", – пояснює тенденцію Артем Щербина.

Криптовалюти

Як уже зазначалося, неочікувано високу і рекордну порівняно з усіма іншими інструментами інвестицій дохідність в 2023 році продемонстрували криптоактиви. Власники крипти за рік змогли заробити від 50% до 300%. Купівля біткоїна або ефіріума виявилась цього року найприбутковішою інвестицією.

Але тенденція може змінитися фактично в будь-який момент. Варто згадати, наприклад, що попередній, 2022 рік, закінчився "криптозимою", коли власники криптоактивів вимушені були фіксувати значні збитки.

Ну і варто пам’ятати, що операції з криптоактивами досі недостатньо законодавчо врегульовані, зокрема і в Україні. А отже – фактично знаходяться поза законом. Тож гарантувати ваші права як інвестора в криптоактиви ніхто не може.