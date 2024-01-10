Доход во время войны: на чем и сколько могут зарабатывать украинцы

В публикации использованы эксклюзивные комментарии экспертов инвестиционного рынка.

Белые, серые и темные инвестиции

Инвестиционные инструменты в Украине можно условно разделить на "темные", "серые" и "белые". К так называемым "темным" инструментам следует отнести криптовалюты. Инвестирование в эти инструменты обычно связано с большими рисками. Однако в 2023 году основные криптовалюты – биткоин и эфириум – существенно выросли в цене. Тот, кто инвестировал в эти инструменты, получил хорошие доходы.



Следует помнить, что заработок этот скорее ситуативный, поскольку прогнозировать динамику стоимости криптовалют – дело неблагодарное. Не говоря уже о неопределенных юридическом статусе и принципах регулирования таких инструментов во многих странах, включая Украину.



Так, напоминает основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак, многие известные экономисты и даже мировые политики – как, например, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен – считают, что эти инструменты не стоят ничего.

В случае с "серыми" инструментами речь идет о валютных операциях, которые во время действия военного положения в Украине существенно ограничены Национальным банком. При этом физические лица в рамках ежемесячных лимитов могут выводить за границу небольшие средства в валюте и инвестировать их в иностранные ценные бумаги – акции, облигации, производные инструменты. По этим инструментам наблюдается также положительная динамика к концу года. Так что инвесторы, вложившиеся в подобные активы, по результатам 2023 года остались в плюсе.

Но надо учитывать уровень инфляции, безусловно повлиявший на доходность упомянутых инструментов. А еще нужно помнить о комиссионных и транзакционных расходах по этим операциям. И если для иностранцев такой доход вполне приемлем, то для украинцев он был преимущественно невысоким, если вообще был.

К "белым" инвестиционным инструментам можно отнести: банковские депозиты, облигации государственного займа, наличную валюту и драгоценные металлы, недвижимость, корпоративные акции и облигации.

Сколько можно было заработать "по-белому" в 2023 году

Если говорить о популярности разных инвестиционных инструментов среди украинцев, то в тройке лидеров – наличная валюта, инвестиции в недвижимость и депозиты в банках.

Наличная валюта

Что касается инвестиций в наличную валюту, то по результатам года они были убыточными.

"Если люди, например, год назад покупали наличные доллары по курсу, близкому к 42 гривен за доллар, то к концу 2023 года гривна укрепилась до 38 за доллар. А если еще и посчитать инфляцию, то эти инвестиции были убыточными", - подсчитывает Тарас Казак.

Валютные депозиты в банках

Значительная часть валютных депозитов в банках в прошлом году открывалась для покупки таким образом безналичной валюты. Как правило, ставки по таким депозитам приближались к нулю.

"Даже при условии, если клиент открыл банковский депозит в валюте под 2,5% годовых, что было едва ли не самой большой ставкой на рынке, то такая доходность не превысила инфляцию. Даже с учетом роста курса доллара (+2,8% на 22 декабря)", – аргументирует низкую доходность инвестиций в валюту финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Соглашается с коллегами инвестиционный аналитик Андрей Шевчишин. Вместе с тем, отмечает он, тезис о невыгодности инвестирования в валюту верен только для 2023 года. Исходя из тенденций ноября-декабря на валютном рынке Украины можно констатировать нарастающее давление на курс гривны, в результате чего доллар возвращает свои позиции. Поэтому выглядит так, что инвестиции в валюту могут быть абсолютно оправданными уже в среднесрочной перспективе.

Гривневые депозиты в банках

В конце 2022 года депозит в гривне на 12 месяцев можно было открыть по ставке до 17-19% годовых. Даже с учетом налогов такая доходность (13% - 15,3%) оказалась выше инфляции (5,1% в годовом исчислении по итогам ноября 2023 года). Такой результат был совсем неочевидным еще год назад, ведь в большинстве прогнозов закладывались более высокие темпы роста цен, констатирует Михаил Демкив.

Недвижимость

Что касается краткосрочной доходности вложений в недвижимость – здесь трудно что-либо утверждать наверняка. В течение года незначительный спрос наблюдался в основном на вторичном рынке, где отмечается тенденция роста цен. Сегмент понемногу начинает расти. Люди "привыкли" к войне и понемногу готовы брать на себя военные риски, связанные с недвижимостью.

Официальные показатели свидетельствуют о росте цен на вторичном рынке недвижимости в течение года на 12%. Но на самом деле речь идет о ценах предложений, а не реальных сделок. Так что можно утверждать, что недвижимость не продемонстрировала очевидной положительной ценовой динамики. Хотя, напоминает Андрей Шевчишин, следует помнить, что недвижимость – это долгосрочная инвестиция.

Что касается первичного рынка недвижимости, то здесь однозначно наблюдается рост цен – на 10-30% в течение года, приводит цифры директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина.

Наибольший рост цен наблюдается в домах нового формата – дорожают небольшие смарт-квартиры площадью 20-30 кв. м.

Цены растут как минимум из-за подорожания строительных материалов и стоимости работ. В частности, на стоимость строительных работ влияет фактор мобилизации, из-за чего на стройплощадках элементарно не хватает рабочих рук.

ОВГЗ

Если говорить о менее популярных инвестиционных инструментах, но набирающих популярность, - то лидером в 2023 году были ОВГЗ. Так, к началу 2023 года общая сумма инвестиций украинских граждан в облигации внутреннего государственного займа составляла около 30 млрд гривен. К концу года эта сумма достигла уже 54 млрд гривен. Годовой рост объемов инвестирования украинцев в ОВГЗ составил 80%.

"Инвестировать в ОВГЗ физлицам совсем не сложно. Так, многие банки и небанковские инвестиционные компании предлагают физлицам современные высокотехнологичные способы инвестировать в ценные бумаги - открывать счета, переводить средства, покупать и погашать ценные бумаги, получать доход", - говорит Тарас Козак.

На сегодняшний день средняя доходность по ОВГЗ составляет 17-18% годовых. Сейчас она снизилась. Однако тот, кто, например, покупал ОВГЗ в начале 2023 года с погашением через три года, уже в этом году получил неожиданно высокую доходность. Там непростая математика. Но, условно, если вы купили в начале 2023 года трехлетние ценные бумаги с доходностью 21% годовых, то в этом году вы могли заработать около 30% годовых. Плюс – на доходы от ОВГЗ нет налогов. Поэтому речь идет о чистом доходе.

"Инвестиции в ОВГЗ продемонстрировали лучший результат по сравнению с гривневыми депозитами. Не в последнюю очередь это произошло за счет отсутствия налогообложения доходов от ОВГЗ для физических лиц. В ноябре 2023 года ОВГЗ торговались с доходностью 19-20%, что существенно выше темпов ускорения цен", – констатирует Михаил Демкив.

Корпоративные облигации украинских эмитентов

Интересный инструмент инвестирования – корпоративные облигации. Их не так много в Украине, но есть спрос, констатирует Тарас Козак.

"В частности, мы как компания "Универ" в прошлом году разместили два выпуска облигаций "Новой почты" по 800 млн грн каждый. Они разошлись как горячие пирожки. Инвестировали в эти бумаги страховые компании, пенсионные фонды, банки. Много купили физические лица. Доходность бумаг – 24% годовых, с погашением в начале 2024 года", – рассказывает собеседник РБК-Украина.

В начале 2023 года доходности корпоративных гривневых облигаций были в диапазоне 24-30%. Сейчас - немного ниже: 23-28% в гривне.

А вот владельцы корпоративных еврооблигаций украинских эмитентов по результатам 2023 года могут рассчитывать на 60-80% годовых, утверждает Артем Щербина из Capital Times.

Корпоративные бумаги зарубежных эмитентов

Инвестировать в корпоративные ценные бумаги зарубежных эмитентов украинцы могли разве что из-за границы в пределах лимитов, разрешенных для безналичного перевода за пределы страны. Ну или в пределах сумм, вывезенных за границу наличными.

"Что касается украинцев, которые находятся за границей в статусе беженца или под временной защитой, - если они имеют официальный статус и документально подтвержденные доходы, то могут инвестировать в ценные бумаги зарубежных эмитентов. Не все, но некоторые зарубежные инвестиционные компании предлагают такие услуги украинцам", – говорит Тарас Козак.

По словам Артема Щербины, на инвестициях в акции зарубежных эмитентов в 2023 году можно было заработать 20-40% годовых.

"На иностранных рынках 2023 стал годом "голубых фишек" (blue chips). Основой роста стали известные надежные активы: акции Apple, Netflix, Amazon, Microsoft, также золото, серебро. Среди криптовалют лидеры - это BTC, ETH", - констатирует собеседник РБК-Украина.

Самый популярный американский индекс акций S&P500 с начала 2023 года продемонстрировал рост на 24%. Такой рост произошел после падения на 19,4% в прошлом году.

Однако, напоминает Михаил Демкив из ICU, валютные ограничения НБУ существенно сокращают возможности инвестировать в иностранные активы для рядового украинца.

Еврооблигации Украины

Заработать украинцы могли (и могут) на суверенных еврооблигациях Украины или облигациях внешнего государственного займа. Сейчас они торгуются, в том числе, на внутреннем рынке.

Пока это очень рискованные ценные бумаги, потому что, скорее всего, в 2024 году будет реструктуризация по еврооблигациям Украины со списанием части долга. В стоимость бумаг это уже включено. На сегодняшний день они обслуживаются исходя из стоимости 300-400 долларов от номинала в 1 тысячу долларов, рассказывает Тарас Козак.

Купить эти бумаги в Украине можно начиная с одной еврооблигации. И в зависимости от того, как пройдет реструктуризация долга, которая должна состояться не позднее лета 2024 года, будет видно, какую доходность будут получать инвесторы. По разным прогнозам доходность может составлять от 10% до нескольких десятков процентов в валюте.

"Даже если спишут половину долга, то все равно это будет выгодно", – убежден президент инвестгруппы "Универ".

Артем Щербина из Capital Times утверждает, что по еврооблигациям Украины в 2023 году можно было заработать до 50% годовых. А по корпоративным еврооблигациям рисковые инвесторы сумели увеличить капитал на 50-80% в год.

Золото

Очень хорошую доходность по итогам года показало золото. Сейчас цена драгоценного металла находится на рекордных отметках – более 2 тысяч долларов за тройскую унцию. Заработать на золоте можно было 10-20% за год, говорит Артем Щербина.

Но и здесь есть "но". То, что хорошо для крупных инвесторов, не всегда подходит инвесторам-физлицам, для которых вложение в физический металл сопровождается неоправданно большими переплатами на разнице между ценой покупки и продажи. Так что покупать драгоценные металлы лучше через фонды, профессионально занимающиеся подобными инвестициями, уверен Тарас Козак.

Фактически, утверждает Андрей Шевчишин, золото, несмотря на достижение ценовых максимумов, не показало результат, который бы свидетельствовал, что это очень хорошая инвестиция.

"Процедура покупки физического золота достаточно сложная. Следует понимать, что разница между ценой покупки и продажи золота достаточно существенна – 5-10%. И это может превышать потенциальную доходность инвестиции", – говорит он.

Земля

Стоимость земельных участков в Украине за год выросла на 20%-50% в гривне.

"Интересным инструментом для инвестиций в гривне стала земля сельскохозяйственного назначения. Основными факторами роста цены стали: потенциал роста стоимости земли с учетом рисков безопасности; потребности аграриев в продлении договоров аренды и ожидание разрешения для юрлиц покупки земельных участков напрямую", - объясняет тенденцию Артем Щербина.

Криптовалюты

Как уже отмечалось, неожиданно высокую и рекордную по сравнению со всеми другими инструментами инвестиций доходность в 2023 году продемонстрировали криптоактивы. Владельцы крипты за год смогли заработать от 50% до 300%. Покупка биткоина или эфириума оказалась в этом году самой прибыльной инвестицией.

Но тенденция может измениться практически в любой момент. Следует упомянуть, например, что предыдущий, 2022 год, закончился "криптозимой", когда владельцы криптоактивов вынуждены были фиксировать значительные убытки.

Ну и следует помнить, что операции с криптоактивами до сих пор недостаточно законодательно урегулированы, в том числе и в Украине. А значит – фактически находятся вне закона. Так что гарантировать ваши права как инвестора в криптоактивы никто не может.